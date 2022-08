https://it.sputniknews.com/20220818/putin-ha-parlato-al-telefono-con-il-presidente-dellindonesia-16343274.html

Putin ha parlato al telefono con il presidente dell'Indonesia

Putin ha parlato al telefono con il presidente dell'Indonesia

I due presidenti di Russia e Indonesia nel corso del colloquio telefonico hanno parlato della situazione alimentare mondiale, alla luce degli scambi... 18.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-18T12:23+0200

2022-08-18T12:23+0200

2022-08-18T12:23+0200

vladimir putin

colloquio telefonico

russia

indonesia

presidente

diplomazia

joko widodo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/15427497_0:337:2047:1488_1920x0_80_0_0_b85025d230902fd1b388c539de3cf000.jpg

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il presidente indonesiano Joko Widodo per discutere della sicurezza alimentare, ha riferito il servizio stampa del Cremlino."Vladimir Putin, in particolare, ha informato degli sforzi compiuti dalla Russia, insieme alla Turchia e al Segretariato delle Nazioni Unite, per stabilizzare la situazione sui mercati mondiali di cereali e fertilizzanti", prosegue il rapporto.Le parti hanno inoltre considerato lo sviluppo delle relazioni russo-indonesiane ponendo l'accento sull'attuazione degli accordi raggiunti durante la visita di Widodo in Russia, compresa la promozione di una serie di importanti progetti bilaterali nella sfera commerciale ed economica.Putin si è anche congratulato con Widodo e il popolo indonesiano per la festa nazionale, il Giorno dell'Indipendenza, celebrato il 17 agosto.

russia

indonesia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, colloquio telefonico, russia, indonesia, presidente, diplomazia, joko widodo