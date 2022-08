https://it.sputniknews.com/20220818/morto-a-62-anni-lavvocato-niccolo-ghedini-legale-di-silvio-berlusconi-16341649.html

Morto a 62 anni l'avvocato Niccolò Ghedini, legale di Silvio Berlusconi

Morto a 62 anni l'avvocato Niccolò Ghedini, legale di Silvio Berlusconi

"Immenso dolore", "ha lottato come un leone", molti i messaggi di cordoglio da parte del mondo politico e della giurisprudenza italiana. Lutto in Forza Italia... 18.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-18T13:26+0200

2022-08-18T13:26+0200

2022-08-18T13:26+0200

niccolò ghedini

lutto

italia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/16341947_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_718acf02734190e135e1e2081de46a61.jpg

Si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano per una grave forma di leucemia Niccolò Ghedini, il noto legale difensore in passato, tra l'altro, di Silvio Berlusconi.Ghedini inizia la propria carriera forense lavorando nello studio legale del padre Giuseppe, noto penalista in quel di Padova.Difende negli anni '80 Marco Furlan, serial killer insieme con Wolfgang Abel, e responsabile di una serie di omicidi che i due compiono insieme firmandosi con lo pseudonimo di Ludwig.Avviato alla carriera forense, si dedica alla politica fin dagli anni '70, partecipando al Fronte della Gioventù.Nel 2001 viene eletto alla Camera dei deputati, con Forza Italia, nel 2006 approda al Senato.Ghedini è stato coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto.Così ha espresso il proprio dispiacere per la perdita Silvio Berlusconi, via social:Il Cavaliere aveva affidato proprio a Ghedini la guida del partito, insieme a Gianni Letta, quando Berlusconi era stato ricoverato per un intervento chirurgico.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

niccolò ghedini, lutto, italia, politica