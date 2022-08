Ministero degli Esteri russo: scontro diretto con gli USA e la NATO non è nell'interesse di Mosca

"Vorrei sottolineare che le nostre forze armate sono dotate di armi convenzionali (non nucleari - ndr) moderne e di alta precisione, che ci consentono di attuare pienamente gli obiettivi e i compiti fissati dal Presidente della Russia ai fini dell'operazione militare speciale in Ucraina. La Russia, in quanto potenza nucleare, continuerà ad agire in modo responsabile, uno scontro diretto con gli Stati Uniti e la NATO non è nel nostro interesse", ha affermato Nechaev in un briefing questo giovedì.