https://it.sputniknews.com/20220818/di-maio-interferenza-nelle-elezioni-di-settembre-le-parole-di-medvedev-16346929.html

Di Maio: "interferenza" nelle elezioni di settembre le parole di Medvedev

Di Maio: "interferenza" nelle elezioni di settembre le parole di Medvedev

In precedenza, Medvedev aveva affermato che la Russia vorrebbe vedere non solo una tranquilla insoddisfazione dei cittadini dell'UE per le azioni dei loro... 18.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-18T21:19+0200

2022-08-18T21:19+0200

2022-08-18T21:19+0200

luigi di maio

dmitry medvedev

russia

italia

elezioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/15164384_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_897c2e10a07dece537d2ea8248b465f9.jpg

Sul suo canale Telegram, Dmitry Medvedev ha osservato che la Russia vuole una cooperazione pacifica, commercio e "altre cose normali per tutti" nei rapporti con l'Occidente.L'ex presidente russo, attualmente vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo ha anche ricordato che quattro governi in Europa, compreso il governo italiano di Mario Draghi, hanno già fatto in tempo a dimettersi, e che "questa non è chiaramente la fine".Il ministro ha ricordato che l'Italia sta lavorando alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico in relazione all'operazione speciale russa in Ucraina. Le conseguenze del conflitto, secondo Di Maio, porteranno a un aumento “vertiginoso” delle bollette per gli italiani.

https://it.sputniknews.com/20220818/i-piu-grandi-paesi-deuropa-non-hanno-offerto-nuova-assistenza-militare-allucraina-a-luglio-16345591.html

russia

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

luigi di maio, dmitry medvedev, russia, italia, elezioni