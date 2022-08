https://it.sputniknews.com/20220818/austria-linflazione-a-luglio-e-stata-la-piu-alta-degli-ultimi-47-anni-16342252.html

Austria, l'inflazione a luglio è stata la più alta degli ultimi 47 anni

Austria, l'inflazione a luglio è stata la più alta degli ultimi 47 anni

Record registrato a luglio dall'Ufficio federale delle rilevazioni statistiche. 18.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-18T10:42+0200

2022-08-18T10:42+0200

2022-08-18T10:42+0200

economia

austria

mondo

inflazione

record

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/13345458_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_d3dd89a5167a8fb973d45b111b2354e7.jpg

L'inflazione annua in Austria a luglio è stata la più alta dal febbraio 1975, pari al 9,3%, secondo i dati preliminari dell'ufficio statistico federale 'Statistik Austria'.Lo stesso ha rilevato che, in primo luogo, sono aumentati i prezzi dei carburanti, dell'energia per le utenze domestiche, dei prodotti alimentari e nel settore della ristorazione pubblica.A giugno l'inflazione annua aveva toccato quota 8,7%, segnando il record precedente.

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

economia, austria, mondo, inflazione, record, ue