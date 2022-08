https://it.sputniknews.com/20220817/sierra-leone-lambasciatore-a-mosca-rassicura-la-situazione-nel-paese-e-sotto-controllo-16335274.html

Sierra Leone, l'ambasciatore a Mosca rassicura: la situazione nel Paese è sotto controllo

L'ambasciatore della Sierra Leone nella Federazione Russa riferisce che la situazione nel Paese è tornata normale, dopo i disordini scoppiati la scorsa... 17.08.2022, Sputnik Italia

"Il governo della Sierra Leone controlla la situazione nella Repubblica".Lo ha riferito questo mercoledì l'ambasciatore del Paese a Mosca, Mohamed Yongawo.La scorsa settimana, mercoledì, si sono svolte manifestazioni in diverse città della Sierra Leone. I partecipanti alle proteste chiedevano al governo di adottare misure urgenti per ridurre i prezzi di beni e servizi.A Freetown, la capitale del Paese, la polizia ha usato gas lacrimogeni e altre 'attrezzature' speciali per disperdere la folla di persone che cercava di bloccare una delle strade centrali della città.Le autorità hanno imposto il coprifuoco notturno nel Paese, impedendo temporaneamente l'accesso ad Internet.I manifestanti chiedevano anche un cambio di politica economica, tenendo conto dell'impoverimento della popolazione.Stando a quanto riferiscono diversi media, 6 poliziotti risultano aver perso la vita nei disordini scoppiati.

