https://it.sputniknews.com/20220817/petrolio-il-segretario-generale-dellopec-rinnova-la-fiducia-alla-russia-16337608.html

Petrolio, il segretario generale dell'Opec rinnova la fiducia alla Russia

Petrolio, il segretario generale dell'Opec rinnova la fiducia alla Russia

Il nuovo segretario generale dell'OPEC, Haytham Al-Ghais, esprime la piena fiducia nei confronti delle Russia, sottolineando i forti legami con il Paese fin... 17.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-17T20:55+0200

2022-08-17T20:55+0200

2022-08-17T20:55+0200

opec

russia

petrolio

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/371/23/3712337_7:0:4131:2320_1920x0_80_0_0_8c168b0944065bfac2a69b972ec41420.jpg

Il nuovo segretario generale dell'OPEC Haytham Al-Ghais ha affermato di avere fiducia nella Russia e che l'organizzazione ha forti relazioni con il Paese.Al-Ghais, che ha assunto la carica di segretario generale ad agosto, ha ricordato in un'intervista alla CNBC che l'OPEC ha sempre aderito al "principio della condivisione delle politiche e della cooperazione nel mercato petrolifero"."In primo luogo, se si guarda alla storia, tali sfide non sono nuove per l'OPEC", ha affermato il capo dell'organizzazione, riferendosi alla guerra Iran -Iraq degli anni '80 e all'invasione irachena del Kuwait nel 1990. Pertanto, "il gruppo ha forti relazioni con la Russia".Allo stesso tempo, alla domanda se questo significa che si fida della Russia, il Segretario Generale dell'Opec ha risposto: "Sì".Dal 2017 l'OPEC collabora con Paesi partner esterni all'organizzazione, il cui leader informale è la Russia, per regolare la produzione di petrolio e bilanciare il mercato petrolifero. Questa cooperazione è stata chiamata "alleanza OPEC+".Dopo l'inizio dell'operazione militare speciale della Russia in Ucraina e l'imposizione di varie sanzioni da parte dei paesi occidentali, l'OPEC ha continuato la cooperazione con la Federazione Russa.L'Arabia Saudita, leader de facto dell'OPEC, in risposta agli appelli statunitensi ad aumentare la produzione di petrolio per sostituire i "barili russi" che hanno lasciato il mercato a causa delle restrizioni economiche, ha affermato che tutte le decisioni su questo tema vengono prese solo in coordinamento con i partner dell'alleanza.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

opec, russia, petrolio, mondo, economia