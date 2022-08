https://it.sputniknews.com/20220817/nato-stoltenberg-preoccupato-per-la-situazione-della-centrale-nucleare-di-energodar-16338986.html

NATO, Stoltenberg preoccupato per la situazione della centrale nucleare di Energodar

Il segretario generale della NATO commenta la situazione attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye. 17.08.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ritiene che la situazione presso la centrale nucleare di Zaporozhye "rappresenti una seria minaccia per la sicurezza dell'impianto e aumenti anche il rischio di possibili incidenti".In precedenza la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato di non capire perché la delegazione dell'AIEA "non può ancora visitare la centrale nucleare di Zaporozhye se il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres è riuscito a organizzare la sua visita in Ucraina".Secondo lei, presso la centrale nucleare di Zaporozhye, "i rappresentanti dell'AIEA stavano aspettando, e non solo il personale della centrale nucleare di Zaporozhye, ma, mi sembra, il mondo intero - tenendo conto di ciò che sta accadendo intorno a questa struttura nucleare, vale a dire ciò che il regime di Kiev sta facendo in relazione alla sicurezza delle centrali nucleari".La centrale nucleare di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del Dnepr vicino alla città di Energodar. Si tratta della più grande centrale nucleare d' Europa per numero di unità e capacità installata.Nella stazione sono installate 6 unità di alimentazione. La centrale è sorvegliata dall'esercito russo da marzo. Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato l'importanza della presenza dell'esercito russo in loco a presidiare la centrale al fine di prevenire perdite di materiali nucleari e radioattivi.Le truppe ucraine bombardano regolarmente Energodar e il territorio della centrale atomica.

