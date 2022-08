https://it.sputniknews.com/20220817/lesercito-cinese-partecipera-alle-esercitazioni-vostok-2022-in-russia-16336876.html

L'esercito cinese parteciperà alle esercitazioni Vostok-2022 in Russia

Ministero della Difesa cinese: l'esercito cinese prenderà parte alle esercitazioni Vostok-2022 in Russia. 17.08.2022, Sputnik Italia

L'Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) invierà truppe per partecipare all'esercitazione "Vostok-2022" in Russia, ha affermato questo mercoledì il ministero della Difesa cinese."La Cina invia le sue forze armate all'esercitazione al fine di approfondire la cooperazione pratica e amichevole con le forze armate di altri Paesi, aumentare il livello di cooperazione strategica con tutti i partecipanti e migliorare la capacità di contrastare varie minacce", ha affermato il ministero, facendo osservare che la partecipazione dei militari cinesi all'esercitazione “non ha nulla a che vedere con l'attuale situazione internazionale e regionale”.In precedenza, il ministero della Difesa russo ha annunciato che nel periodo dal 30 agosto al 5 settembre, le truppe del distretto militare orientale sotto la guida del Capo di stato maggiore delle forze armate della Federazione russa condurranno l'esercitazione strategica del comando e del personale militare "Vostok-2022".Nelle esercitazioni strategiche, che riguarderanno 13 campi di addestramento del Distretto Militare Orientale, insieme alle truppe del distretto, saranno coinvolte le Forze Aviotrasportate, l'Aviazione da Trasporto Militare a Lungo Raggio.Alle esercitazioni in programma parteciperanno anche militari provenienti da India, Bielorussia, Tagikistan, Mongolia e altri Paesi.

