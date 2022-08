https://it.sputniknews.com/20220817/la-turchia-decide-di-ristabilire-le-relazioni-diplomatiche-con-israele-16337140.html

La Turchia decide di ristabilire le relazioni diplomatiche con Israele

Riprendono i rapporti diplomatici tra Israele e Turchia. Lo riferisce il ministro degli Affari Esteri turco Mevlut Cavusoglu, che parla anche della nomina a... 17.08.2022, Sputnik Italia

"La Turchia ha deciso di nominare un ambasciatore in Israele e di ristabilire le relazioni diplomatiche", ha affermato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu.Ha anche espresso la speranza che questo processo abbia successo per entrambe le parti.Allo stesso tempo, all'inizio di agosto, Ankara ha condannato gli attacchi aerei dell'IDF (le forze armate israeliane) sulla Striscia di Gaza, nell'ambito dell'operazione Dawn contro un gruppo della Jihad islamica*.Le relazioni tra Israele e la Turchia sono fortemente peggiorate nel 2010 a seguito di un incidente che ha comportato la cattura della nave turca "Mavi Marmar" da parte di un'unità delle forze speciali israeliane.Nel maggio 2018, Ankara ha invitato l'ambasciatore israeliano in Turchia a lasciare il Paese a seguito delle proteste nella Striscia di Gaza in occasione del 70esimo anniversario della fondazione di Israele e del trasferimento dell'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme: 59 palestinesi sono stati uccisi negli scontri, più di 2700 sono rimasti feriti.* Organizzazione terroristica bandita in Russia ed in altri Paesi.

