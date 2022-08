https://it.sputniknews.com/20220817/la-svizzera-usera-centrali-elettriche-di-riserva-in-caso-di-carenze-di-energia-elettrica-invernale-16336206.html

La Svizzera userà centrali elettriche "di riserva" in caso di carenze di energia elettrica invernale

Il Consiglio federale svizzero ha chiesto all'amministrazione di firmare contratti con i gestori delle centrali elettriche poste in "stand-by" per poterle utilizzare in caso di mancanza di energia elettrica questo inverno, secondo una dichiarazione pubblicata mercoledì sul sito web dell'agenzia.In precedenza, il capo della Commissione federale svizzera per l'elettricità ElCom, Werner Luginbühl, aveva esortato i cittadini a fare scorta di candele e legna da ardere a causa di possibili interruzioni di corrente nel Paese questo inverno.Le autorità specificano che, data la prospettiva di un'imminente penuria di energia per il prossimo inverno, il DATEC riferisce che un potenziale di potenza totale di oltre 300 MW potrebbe essere disponibile per l'uso già da febbraio/marzo.Le autorità svizzere avevano precedentemente affermato che per la prima volta potranno imporre restrizioni al consumo di energia questo inverno in caso di carenza di elettricità o gas.Il rischio di interruzione di corrente è considerato uno dei più elevati in Svizzera.

