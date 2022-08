https://it.sputniknews.com/20220817/la-lituania-discute-la-costruzione-di-reattori-nucleari-a-bassa-potenza-entro-il-2030-16340508.html

La Lituania discute la costruzione di reattori nucleari a bassa potenza entro il 2030

La Lituania discute la costruzione di reattori nucleari a bassa potenza entro il 2030

La Lituania sta discutendo la possibilità di costruire reattori nucleari a bassa potenza nel paese entro il 2030, ha detto mercoledì ai giornalisti il ​​vice... 17.08.2022, Sputnik Italia

In precedenza, il ministro dell'Energia lituano Dainius Kreivis ha definito discutibile la decisione di fermare la costruzione della centrale nucleare di Visaginas nel paese circa dieci anni fa, e il presidente lituano Gitanas Naueda ha affermato a gennaio che la Lituania potrebbe discutere la costruzione di una piccola centrale nucleare . "Se parliamo di futuro, una delle opzioni è verificare quanti reattori nucleari di una capacità così ridotta per il settore energetico sono necessari nel nostro sistema, sono flessibili, possono ... dare stabilità al mercato", ha detto Žilene citata da LRT (Radio e televisione lituana). Secondo lei, la discussione sulla possibilità di lanciare reattori nucleari è causata dai prezzi record dell'elettricità, tali reattori a bassa potenza potrebbero apparire nel paese entro il 2030. L'unica centrale nucleare presente in Lituania è stata chiusa su richiesta dell'Unione Europea nel 2009, dopodiché sono iniziati i lavori per la sua disattivazione. La chiusura della centrale ha portato a un forte aumento dei prezzi dell'elettricità per la popolazione lituana e ha anche minato la competitività dell'economia lituana: i lavori di chiusura della centrale saranno completati nel 2038, ed il costo totale dell'opera è di 3.316 miliardi di euro.Invece della chiusura della centrale nucleare di Ignalina, era prevista la costruzione di una centrale nucleare nella vicina città di Visaginas con Ignalina, ma il progetto è stato sospeso in fase di progettazione per la ricerca di investitori.

