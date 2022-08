https://it.sputniknews.com/20220817/il-vice-ministro-della-difesa-russo-alexandr-fomin-ha-incontrato-il-ministro-della-difesa-del-sudan-16338456.html

Il Vice Ministro della Difesa russo Alexandr Fomin ha incontrato il Ministro della Difesa del Sudan

Nel quadro del rafforzamento della sicurezza nel continente africano, il Vice-ministro della Difesa russo Alexander Fomin a colloquio con il ministro della... 17.08.2022, Sputnik Italia

Questo mercoledì, il Vice-ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha tenuto colloqui con il ministro della Difesa sudanese, il tenente generale Yasin Ibrahim.Le parti hanno discusso del rafforzamento della sicurezza in Africa, ha riferito ai giornalisti il ​​ministero della Difesa russo.Durante l'incontro, Fomin ha osservato che la Russia è determinata a cooperare ulteriormente con il Sudan in materia di rafforzamento della sicurezza in Africa.Nei colloqui, le parti si sono scambiate opinioni sullo sviluppo della cooperazione militare e tecnico-militare russo-sudanese.Il tenente generale Yasin Ibrahim ha confermato l'intenzione dei vertici del Sudan di sviluppare la cooperazione con la Federazione Russa in campo militare.

