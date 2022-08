https://it.sputniknews.com/20220817/energodar-lucraina-spara-ancora-sei-ordigni-contro-la-centrale-nucleare-16340783.html

Energodar, l'Ucraina spara ancora: sei ordigni contro la centrale nucleare

Energodar, l'Ucraina spara ancora: sei ordigni contro la centrale nucleare

Le truppe ucraine hanno nuovamente aperto il fuoco massiccio sulla città di Energodar nella regione di Zaporozhye, riferisce il servizio stampa... 17.08.2022, Sputnik Italia

Il primo bombardamento è stato registrato mercoledì intorno alle 18.00. Quindi le truppe ucraine hanno bombardato l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhya, con almeno sei ordigni, ma la struttura della stazione stessa non è stata danneggiata. Durante l'operazione speciale, l'esercito russo ha preso il controllo della regione di Kherson e della parte di Azov della regione di Zaporozhye, occupando grandi città come Kherson, Melitopol e Berdyansk e tagliando l'Ucraina dal Mar d'Azov.Nuove amministrazioni sono state formate in entrambe le regioni, canali televisivi e radiofonici russi, sono stati ripristinati i collegamenti commerciali e di trasporto con la Crimea. Le regioni hanno annunciato l'intenzione di entrare a far parte della Russia.

