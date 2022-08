https://it.sputniknews.com/20220816/palestina-nellonu-scholz-chiude-le-porte-16331911.html

Palestina nell'ONU: Scholz chiude le porte

Palestina nell'ONU: Scholz chiude le porte

Il cancelliere tedesco ritiene che non sia il momento di concedere alla Palestina lo status di membro permanente delle Nazioni Unite. 16.08.2022, Sputnik Italia

Scholz ritiene che "ora non sia il momento" di cambiare lo status della Palestina come osservatore all'ONU."Ora non è il momento di cambiare lo status della Palestina alle Nazioni Unite come stato osservatore", ha detto ai giornalisti il ​​cancelliere tedesco Olaf Scholz durante un briefing a Berlino. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha concesso alla Palestina lo status di stato osservatore presso le Nazioni Unite nel 2012. "C'è uno status di osservatore nei confronti delle Nazioni Unite, penso che ora non sia il momento di cambiare questa situazione", ha detto Scholz, rispondendo alla domanda se Berlino sia pronta a sostenere l'adesione della Palestina alle Nazioni Unite.

