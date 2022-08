https://it.sputniknews.com/20220816/lue-chiede-ad-ankara-dati-sui-rapporti-con-mosca-16332501.html

L'UE chiede ad Ankara dati sui rapporti con Mosca

Secondo il FT l'Unione Europea ha chiesto alla Turchia dati sulle relazioni con la Russia. 16.08.2022, Sputnik Italia

Diversi paesi dell'UE sono preoccupati per il significativo aumento degli scambi della Turchia con la Federazione russa ed hanno chiesto ad Ankara informazioni sui suoi rapporti con Mosca, scrive il quotidiano Financial Times, citando fonti nell'UE. "I membri dell'Ue sono sempre più preoccupati per l'impennata del commercio della Turchia con la Russia e il suo potenziale per aiutare Mosca come sostituto delle importazioni e delle esportazioni europee... Alcune capitali europee hanno chiesto ad Ankara informazioni sui suoi rapporti con il Cremlino" scrive il FT. La Turchia per il momento rimane sulla sua linea di non adesione alle sanzioni contro la Russia. Un portavoce del ministero del Commercio turco ha affermato che il cambiamento negli scambi con la Russia è stato "minore", ma non ha fornito dettagli. Nel secondo trimestre del 2022 le esportazioni dalla Turchia verso la Russia sono aumentate del 46% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

