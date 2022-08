https://it.sputniknews.com/20220816/la-gran-bretagna-chiede-di-far-volare-un-aereo-da-ricognizione-rc-135-sulla-russia-16332710.html

La Gran Bretagna chiede di far volare un aereo da ricognizione RC-135 sulla Russia

16.08.2022

2022-08-16T19:48+0200

2022-08-16T19:48+0200

2022-08-16T19:51+0200

La Gran Bretagna ha richiesto l'autorizzazione al volo sul territorio russo per un suo aereo militare alle 16 ora locale russa. Il ministero della Difesa russo ha incaricato le forze aerospaziali di prevenire le violazioni del confine ed ha definito l'azione dell'aeronautica britannica una "provocazione deliberata"."Il Regno Unito ha presentato la domanda con un piano di volo per il volo di un aereo da ricognizione britannico RC-135 lungo una rotta che attraversa anche il territorio della Federazione Russa. Consideriamo questa azione come una provocazione deliberata", osserva il dicastero militare russo. Il ministero ha chiarito che tutte le possibili conseguenze di questa deliberata provocazione saranno responsabilità esclusiva del Regno Unito. L'aereo RC-135 ha sorvolato a lungo il mar Nero sulle acque internazionali, poi ha effettuato un cambio di rotta a 180° per fare rientro verso la Gran Bretagna.

