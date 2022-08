https://it.sputniknews.com/20220816/in-anteprima-la-nuova-stazione-orbitante-russa-la-progetta-una-donna-e-aiutera-a-salvare-il-pianeta-16328644.html

In anteprima la nuova stazione orbitante russa: la progetta una donna e aiuterà a salvare il pianeta

"La stazione russa aiuterà a prendersi cura del nostro pianeta". Così sul tema l'ingegnere progettista Margarita Sidorova, condividendo i primi dettagli del progetto 'ROS'.Roscosmos ha presentato per la prima volta al grande pubblico un modello della nuova stazione orbitale russa (ROS) al forum tecnico-militare "Army", in corso a Mosca dal 15 al 21 agosto.L'ingegnere progettista del progetto 'ROS', Margarita Sidorova, ha dichiarato che la stazione russa aiuterà a prendersi cura del nostro pianeta grazie alla sua orbita unica: potrà così rispondere in tempo allo scioglimento dei ghiacciai, tracciare gli incendi e condurre le analisi geologiche più complesse.Secondo la Sidorova, si prevede che la 'ROS' sarà messa in funzione quando la Russia lascerà l'ISS.La prima bozza del progetto della stazione è completata: determinata la scelta dell'inclinazione e dell'altezza dell'orbita. Successivamente seguiranno le bozze dei progetti per la creazione di tutti i suoi moduli. I moduli stessi verranno distribuiti in 2 fasi.Il progetto, secondo i rappresentanti dello stand della società "Energia" presente al forum, procede parallelamente al ritiro della Russia dal progetto ISS affinché "il Paese non rimanga senza una stazione".Il compito principale della 'ROS' è tracciare il pianeta Terra. A differenza della ISS, la stazione russa sarà in grado di coprire la visuale di quasi l'intero pianeta e, soprattutto, dell'intera Russia."Questo è un oggetto molto importante. Per noi è importante monitorare il pianeta. La 'ROS' permetterà di farlo anche nelle regioni circumpolari, grazie all'orbita che abbiamo scelto. L'ISS non ha permesso di monitorare nemmeno l'intero territorio del nostro Paese. La 'ROS' consentirà di studiare quasi l'intero pianeta dall'orbita", prosegue l'ingegnere.Margarita Sidorova è orgogliosa del lavoro svolto e racconta con vivo interesse i lavori della stazione. Nonostante la curiosità dei giornalisti, una donna ingegnere per l'astronautica non è rara. Anche alle origini della NASA hanno lavorato ingegneri donne."Adoro la matematica", dice Margherita Sidorova, ridendo. Pertanto, alla compagnia "Energia", è responsabile di tutti i calcoli matematici. È in questo progetto che Margarita calcola il bilancio energetico. Parla del complesso processo in un modo molto ordinario:La difficoltà principale, come ha ammesso la stessa, è nella programmazione. Se prendiamo ad esempio la ISS, in certi momenti un'ombra di altri elementi della stazione cade sui pannelli solari in essa contenuti. È importante calcolare tutto in modo che ci sia abbastanza energia in ciascuna delle posizioni, tenendo conto della rotazione. Inoltre, nei momenti in cui la stazione si trova all'ombra, è importante calcolare quanto durerà la carica della batteria.In precedenza, il capo di Roscosmos, Yuri Borisov, aveva annunciato l'intenzione della Federazione Russa di ritirarsi dal progetto della Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024.

