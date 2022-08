https://it.sputniknews.com/20220816/covid-la-first-lady-jill-biden-e-positiva-lui-no-16331762.html

Covid, la first lady Jill Biden è positiva, lui no

Covid, la first lady Jill Biden è positiva, lui no

Il presidente americano Joe Biden è risultato negativo al tampone effettuato quest'oggi per il Coronavirus, ma è positiva la moglie, la first lady Jill Biden... 16.08.2022, Sputnik Italia

Il segretario stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, dopo aver denunciato la positività al coronavirus della moglie del presidente degli Stati Uniti Jill Biden, ha affermato che lo stesso leader americano Joe Biden ha effettuato questo martedì un test per il Covid-19, risultato negativo.Tuttavia, ha aggiunto che, secondo le istruzioni dell'autorità sanitaria, dal momento che il presidente degli Stati Uniti è stato a stretto contatto con la first lady, gli sarà richiesto di indossare una mascherina medica per i prossimi 10 giorni quando il presidente si troverà al chiuso e in vicinanza di altre persone.In precedenza, il servizio stampa della first lady degli Stati Uniti ha riferito che a Jill Biden è stato diagnosticato il coronavirus, quest'oggi.La moglie del leader americano è completamente vaccinata e ha ricevuto 2 dosi di richiamo, quindi presenta solo sintomi moderati. Si segnala che la stessa resterà in auto-isolamento per almeno 5 giorni.In questo momento Jill Biden si trova in una residenza privata nello stato della Carolina del Sud. Tornerà a casa solo dopo che la stessa sarà risultata negativa a 2 test consecutivi per il coronavirus.

