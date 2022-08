https://it.sputniknews.com/20220816/16326631.html

Putin: la Russia ha avviato l'operazione speciale in Ucraina nel pieno rispetto della carta dell'Onu

Alla decima conferenza sulla sicurezza internazionale di Mosca, in corso in questi giorni nella capitale russa, intervengono il presidente russo Vladimir Putin... 16.08.2022, Sputnik Italia

vladimir putin

mondo

russia

sicurezza

nato

geopolitica

dichiarazioni

mosca

onu

sergej shoigu

"La situazione nel mondo sta cambiando dinamicamente, sempre più Paesi e persone scelgono la via per uno sviluppo sovrano".Così il presidente russo Vladimir Putin sugli importanti avvenimenti che interessano il mondo geopolitico mondiale, alla luce della crisi in atto in Ucraina, in occasione della X conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale.Definisce ipocrisia le promesse dell'Occidente di garantire la sicurezza in Europa, con "gli Stati Uniti che stanno cercando di distogliere l'attenzione dei cittadini dai problemi acuti, spostando (le colpe) dei fallimenti su Russia e Cina".Gli fa eco il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, che dichiara che "l'operazione speciale in Ucraina ha segnato la fine del mondo unipolare".Il presidente russo prosegue nel suo intervento sottolineando come l'operazione speciale in Ucraina sia stata avviata nel pieno rispetto della carta dell'Onu, evidenziando come "l'Occidente collettivo stia distruggendo di proposito il sistema di sicurezza europeo", con la NATO che si sta spostando a est.Proprio sulla natura aggressiva della NATO interviene ancora Shoigu, che sottolinea: "La natura aggressiva della NATO non è più nascosta (...) la pretesa di dominio globale si è consolidata".Non si risparmia infine nelle critiche sul viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan ancora il presidente Putin, definendo lo stesso "un azzardo".

russia

mosca

