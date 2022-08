https://it.sputniknews.com/20220815/unastrologa-assunta-nella-banca-centrale-della-romania-16325625.html

Un'astrologa assunta nella Banca Centrale della Romania

Un'astrologa assunta nella Banca Centrale della Romania

Gabriela Dima, ha 64 anni e assicura di occuparsi di astrologia da 50 anni. 15.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-15T18:15+0200

2022-08-15T18:15+0200

2022-08-15T18:15+0200

"La nota astrologa Minerva lavora per la Banca Nazionale di Romania (BNR). Le informazioni sull'assunzione della signora sono state confermate da funzionari della BNR, che allo stesso tempo hanno precisato che ricopre la carica di segretaria del direttore incaricato dei servizi amministrativi per la banca", riferisce il portale Adevarul citando fonti della Banca Nazionale romena. Il vero nome dell'astrologa è Gabriela Dima, ha 64 anni e assicura di occuparsi di astrologia da 50 anni. Secondo i media rumeni, ha una laurea in giurisprudenza, recitazione e psicologia.

