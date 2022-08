https://it.sputniknews.com/20220815/un-anno-con-i-talebani-i-residenti-di-kabul-raccontano-la-vita-sotto-i-talebani-16325205.html

Un anno con i talebani: i residenti di Kabul raccontano la vita sotto i talebani

Un anno con i talebani: i residenti di Kabul raccontano la vita sotto i talebani

L'Afghanistan sta ancora attraversando una fase critica di transizione dal caos al controllo. 15.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-15T16:49+0200

2022-08-15T16:49+0200

2022-08-15T16:49+0200

afghanistan

talebani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/12696400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c6ab4a6ccb8d335f1648698162e73e9.jpg

Il 15 agosto 2021 i Talebani* hanno preso il controllo del territorio dell'Afghanistan, issando la loro bandiera sul palazzo presidenziale di Kabul. I residenti della capitale dell'Afghanistan osservano che la situazione della sicurezza nel paese nel suo insieme è migliorata nel corso dell'anno.️Tuttavia, il numero di problemi che devono affrontare ogni giorno è solo in aumento: il tasso di disoccupazione, i prezzi di beni e servizi sono in aumento.Nonostante i tentativi di rassicurazione da parte dei Taliban*, si è assistito a severe restrizioni nei confronti delle donne, in particolar modo riguardo al loro accesso all’educazione e al lavoro. In alcune aree del Paese le donne sono totalmente tenute fuori dal mondo del lavoro. Per quanto riguarda l’accesso allo studio, invece, nei gradi più bassi le bambine sono segregate in classi unisex, mentre ai livelli più alti e nelle università non viene loro permesso di accedere ai corsi di studio.Con le restrizioni, tornano anche le imposizioni sull’abbigliamento. Nel maggio 2022, il nuovo ministero per la propaganda della Virtù e la prevenzione del Vizio ha presentato un decreto con il quale si obbligano le donne a coprire interamente il proprio corpo quando si è in pubblico, oltre al divieto di viaggiare senza un accompagnatore della famiglia a una distanza maggiore di 70 chilometri da casa.*Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'Onu per attività terroristiche

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, talebani