Russia stigmatizza i tentativi di disturbare missione AIEA in centrale nucleare di Zaporizhzhia

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è nell'ultimo periodo bombardate dall'esercito ucraino. 15.08.2022, Sputnik Italia

ucraina

russia

Mosca condanna fermamente i tentativi di ostacolare la missione dell'AIEA alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha affermato in un commento la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Condanniamo fermamente i tentativi di ostacolare questa missione", si legge in un commento pubblicato sul sito web del dicastero diplomatico russo., in cui si aggiunge che "in stretta collaborazione con l'Agenzia e la sua leadership, faremo tutto il necessario affinché gli esperti dell'AIEA giungano alla centrale e forniscano una valutazione veritiera delle azioni distruttive della parte ucraina".

