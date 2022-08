https://it.sputniknews.com/20220815/economia-europea-sullorlo-del-precipizio-alto-rischio-di-caduta-16323817.html

Economia europea sull'orlo del precipizio: alto rischio di caduta

Gli esperti ritengono che il rischio che l'economia dell'Eurozona cada in recessione abbia raggiunto il livello più alto da novembre 2020, scrive Bloomberg. 15.08.2022, Sputnik Italia

Alla domanda di valutare la probabilità di una recessione nell'economia dell'eurozona nei prossimi 12 mesi, il deficit energetico rischia di far crescere l'inflazione già a livelli record, hanno affermato gli esperti. Pertanto, gli esperti prevedono che l'economia tedesca, la più grande economia del blocco e una delle più colpite dalla riduzione delle forniture energetiche russe, inizierà a ristagnare già in questo trimestre. Si stima che l'inflazione sarà in media di quasi l'8% nel 2022, circa quattro volte la previsione della Banca Centrale Europea e del 4% l'anno prossimo. Tuttavia, gli intervistati ritengono che l'inflazione rallenterà fino a raggiungere l'obiettivo del 2% nel 2024.

