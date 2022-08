https://it.sputniknews.com/20220815/cina-pronta-a-rafforzare-la-cooperazione-con-lafghanistan-16320441.html

Cina pronta a rafforzare la cooperazione con l'Afghanistan

L'Afghanistan sta ancora attraversando una fase critica di transizione dal caos al controllo e Pechino è pronta a rafforzare la cooperazione con Kabul nel... 15.08.2022, Sputnik Italia

cina

afghanistan

"Un anno fa, gli Stati Uniti hanno frettolosamente ritirato le loro truppe dall'Afghanistan, lasciando il popolo afgano nel caos, ma allo stesso tempo il popolo afghano ha anche ricevuto un'opportunità storica per prendere nelle proprie mani il futuro e il destino del Paese", ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese.Il dicastero ha osservato che nell'ultimo anno, grazie agli sforzi congiunti della comunità internazionale e del governo provvisorio dell'Afghanistan, è stato possibile impedire una fuga di rifugiati su larga scala, l'ordine pubblico e la situazione della sicurezza sono cambiati in meglio, la stabilizzazione della situazione si rafforza e la Cina lo valuta positivamente.Allo stesso tempo, si osserva che la Cina sostiene attivamente da molto tempo la ricostruzione pacifica dell'Afghanistan e la pragmatica cooperazione tra Pechino e Kabul ha portato benefici tangibili ai popoli dei due Paesi.Pechino, ha aggiunto il ministero, ha richiamato l'attenzione sul fatto che il governo ad interim dell'Afghanistan ha dichiarato il proprio impegno a creare un ambiente favorevole per gli investitori stranieri.

