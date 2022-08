https://it.sputniknews.com/20220814/la-siccita-e-una-nuova-minaccia-per-leconomia-ue-16319625.html

La siccità è una nuova minaccia per l'economia Ue

Inflazione, crisi ucraina e crisi energetica non bastano: un altro pericolo per l'economia europea. 14.08.2022, Sputnik Italia

unione europea

economia

La siccità rappresenta un serio rischio per la tenuta economica dell'Europa, fa notare un'analisi di Bloomberg. I fiumi del vecchio continente si stanno prosciugando, diventando non navigabili ostacolando i carichi di diesel e carbone sul Reno e il trasporto di grano sul Danubio. La crisi energetica francese si è aggravata anche perché il Rodano e la Garonna sono troppo caldi per raffreddare efficacemente i reattori nucleari, in Italia il Po è troppo basso per irrigare le risaie e sostenere l'agricoltura della pianura padana. Ironia della sorte, l'aumento del trasporto su vie navigabili è uno dei perni della transizione verde perseguita dalla Commissione Europea punta a un aumento del 25% entro il 2030.

unione europea, economia