Commemorate le 43 vittime del Ponte Morandi a 4 anni dalla tragedia nel capoluogo ligure

Con la messa officiata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca in ricordo delle vittime e per i loro familiari sono cominciate le cerimonie per la... 14.08.2022, Sputnik Italia

Alla celebrazione religiosa hanno preso parte il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, Il sindaco Marco Bucci e il segretario della Lega Matteo Salvini."Il dolore per questa terribile ricorrenza si associa a una convizione: lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non avvengano mai più", ha affermato il premier dimissionario Mario Draghi in un messaggio inviato al sindaco Marco Bucci.

