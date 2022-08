https://it.sputniknews.com/20220814/aumenti-vertiginosi-dei-prezzi-dei-biglietti-aerei-16319843.html

Volare in Europa è diventato un lusso: prezzi dei biglietti raddoppiati o triplicati nell'ultimo anno.

Secondo il Codacons, per un biglietto Roma-Londra oggi si paga almeno 187 euro, mentre per raggiungere Parigi dalla capitale servono almeno 286 euro. Un anno fa bastavano in media 80-90 €. La tendenza del rincaro vertiginoso dei prezzi dei biglietti aerei non riguarda solo le capitali: in media i voli all'interno dell'Europa registrano un’impennata del 168,4% annuo, mentre i viaggi intercontinentali sono cresciuti del 125,7%. I voli interni in Italia? Gli aumenti sono meno salati, ma altrettanto si fanno sentire sulle tasche dei viaggiatori: in media i prezzi dei biglietti sono cresciuti del 27%.

