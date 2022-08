https://it.sputniknews.com/20220814/al-cairo-morte-piu-di-40-persone-in-incendio-in-una-chiesa-copta-16319946.html

Al Cairo morte più di 40 persone in incendio in una chiesa copta

2022-08-14T20:44+0200

Oltre 40 persone sono rimaste uccise a seguito di un incendio divampato in una delle chiese copte della capitale egiziana Il Cairo, segnala l'agenzia Associated Press con riferimento ai servizi di soccorso locali. Secondo gli ultimi dati, non meno di 41 persone hanno perso la vita. I copti sono stati vittime di attacchi estremisti più di una volta in Egitto, dove vivono circa 9 milioni di cristiani, in maggioranza appartenenti a questa chiesa.

