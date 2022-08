Politico: UE propone di allentare pressioni sui Pasdaran per tornare all'accordo nucleare con l'Iran

https://it.sputniknews.com/20220813/politico-ue-propone-di-allentare-pressioni-sui-pasdaran-per-tornare-allaccordo-nucleare-con-liran-16316189.html

Lo ha riportato venerdì il quotidiano Politico, citando una bozza di accordo.La proposta dell'UE non implica la revoca delle sanzioni nei confronti dei Pasdaran, inseriti da Washington nell'elenco di organizzazioni terroristiche straniere, ma ne riduce notevolmente l'efficacia. Poiché l'UE ha lavorato al documento in stretto coordinamento con Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe fare più concessioni del previsto, anche il capo della diplomazia europea Josep Borrell è favorevole a questa misura, sottolinea Politico.Secondo il giornale, le persone che non sono cittadini statunitensi potranno fare affari con individui iraniani legati all'IRGC senza il rischio di essere sanzionati.Tuttavia, un alto funzionario statunitense contattato dal quotidiano per un commento ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla proposta dell'UE.Il JCPOA è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, insieme all'Unione Europea. L'Iran avrebbe dovuto ridimensionare il suo programma nucleare e ridurre drasticamente le proprie riserve di uranio in cambio dell’annullamento delle sanzioni.Tuttavia, nel 2018 il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro unilaterale dall'accordo, avviando la strategia di nuove, rigide, sanzioni nei confronti dell’Iran. In seguito l'Iran ha iniziato a sospendere i suoi obblighi fissati nel documento: ha ridotto gradualmente i suoi impegni dell'accordo, aumentando la quantità e la qualità dell'uranio che produce e imponendo alcuni limiti alla capacità degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di condurre controlli improvvisati.

