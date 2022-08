https://it.sputniknews.com/20220813/era-un-sostenitore-di-trump-luomo-che-aveva-tentato-di-entrare-nellufficio-dellfbi-16315955.html

Era un sostenitore di Trump l'uomo che aveva tentato di entrare nell'ufficio dell'FBI

L'uomo è stato identificato come Ricky Schiffer, un veterano della Marina. La polizia ritiene che l'azione sia stata una rappresaglia per la ricerca della... 13.08.2022, Sputnik Italia

L'uomo, identificato come Ricky Schiffer, che ha fatto irruzione in un ufficio dell'FBI a Cincinnati, negli Stati Uniti, giovedì scorso (11), è stato ucciso dopo aver scambiato colpi di arma da fuoco con gli agenti, era un veterano della Marina degli Stati Uniti e un sostenitore di Donald Trump.Secondo i rapporti, l'arma utilizzata era un fucile AR-15. Gli agenti di sicurezza intervistati da USA Today venerdì (12) hanno riferito che l'attacco sarebbe stato una rappresaglia per l'operazione di perquisizione della villa di Trump a Mar-a-Lago, in Florida, effettuata lunedì scorso (8), in cui documenti top secret che avrebbero dovuto essere negli archivi nazionali del paese sono stati sequestrati.La ricerca ha suscitato indignazione tra i sostenitori dell'ex presidente. Gli agenti di sicurezza hanno anche affermato che ci sono indicazioni del coinvolgimento di Ricky Schiffer nel raid del 6 gennaio alla capitale di quest'anno. Il caso ha generato un avvertimento di accresciute tensioni e violenze politiche negli Stati Uniti.Il timore principale è che, come accaduto il 6 gennaio, la perquisizione a Mar-a-Lago serva da materiale a Trump per istigare i suoi sostenitori a commettere azioni violente.

