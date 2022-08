https://it.sputniknews.com/20220813/dipendenza-dai-chip-taiwanesi-a-rischio-leconomia-usa-tra-le-tensioni-con-la-cina-16315820.html

Dipendenza dai chip taiwanesi, a rischio l'economia USA tra le tensioni con la Cina

Qualsiasi conflitto tra Cina e Taiwan potrebbe significare un disastro per l'amministrazione Biden, vista la dipendenza degli Stati Uniti da un unico fornitore... 13.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-13T11:20+0200

Quattro giorni prima del viaggio della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan, il leader cinese Xi Jinping ha avvertito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che gli Stati Uniti stavano "giocando con il fuoco". Nel tentativo di ridurre la dipendenza dell'isola, il governo degli Stati Uniti investirà miliardi di dollari in progetti per lo sviluppo delle capacità domestiche dei semiconduttori.Tuttavia, l'ex diplomatico statunitense Chas Freeman ritiene che la Cina potrebbe essere in una posizione migliore a lungo termine per entrare in questo mercato esigente nella corsa all'autosufficienza dei microchip.L'anno scorso, l'economia statunitense ha perso 240 miliardi di dollari a causa della carenza globale di microchip e una guerra su Taiwan sarebbe ancora più devastante per gli Stati Uniti a causa della sua dipendenza da un unico fornitore: la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori nel mondo. Nel 2021, TSMC rappresentava più della metà del mercato manifatturiero dei semiconduttori, per un valore di 100 miliardi di dollari, e produce oltre il 90% dei microchip più avanzati del mondo, secondo il gruppo di ricerca Capital Economics Research.I giganti della tecnologia statunitense come Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD e Broadcom si affidano tutti a TSMC, mentre lo stesso governo degli Stati Uniti si affida al fornitore taiwanese per alcuni dei suoi sistemi più critici e complessi. Inoltre, TSMC produce semiconduttori per sistemi d'arma di fascia alta e un'ampia gamma di dispositivi militari.Freeman, che dirige una società internazionale di sviluppo del business, ha affermato che le aspirazioni di Pechino vanno oltre il semplice sviluppo delle capacità di produzione.

