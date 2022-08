https://it.sputniknews.com/20220813/congresso-usa-autorizza-legge-per-combattere-linflazione-tramite-investimento-di-430-mld-di-dollari-16316723.html

Congresso USA autorizza legge per combattere l'inflazione tramite investimento di 430 mld di dollari

Congresso USA autorizza legge per combattere l'inflazione tramite investimento di 430 mld di dollari

La Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti ha approvato venerdì un pacchetto di iniziative volte a ridurre l'inflazione nel Paese che prevede... 13.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-13T19:32+0200

2022-08-13T19:32+0200

2022-08-13T19:32+0200

usa

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/813/77/8137776_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_e109c2d2d1b7428d53001b27c2e003cb.jpg

Alla fine della scorsa settimana, queste iniziative sono state approvate dal Senato, la camera alta del Congresso degli Stati Uniti. La Camera dei rappresentanti ha interrotto la pausa estiva per votare sul pacchetto. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva detto che avrebbe firmato il documento se entrambe le camere del Congresso avessero votato a favore di esso. Ora il documento gli sarà inviato per la firma.Il disegno di legge, che l'amministrazione chiama "Legge per la riduzione dell'inflazione", contiene oltre 700 pagine e chiede investimenti nella riforma ambientale, sociale e fiscale negli Stati Uniti.La riforma fiscale inclusa nel documento, come concepita dagli autori, non solo coprirà i costi aggiuntivi, ma ridurrà anche il deficit di bilancio di 300 miliardi di dollari. Le novità costringerebbero le più grandi società del Paese a pagare "almeno un po' di imposta federale sul reddito", eliminerebbero gli schemi di elusione fiscale diffusi tra gli americani più ricchi, ma non aumenterebbero l'onere per chi guadagna meno di $ 400.000 all'anno, si apprende dai materiali esplicativi.

https://it.sputniknews.com/20220812/rappresentanti-paesi-ue-e-altri-stati-hanno-visitato-scuola-di-ramallah-che-israele-vuole-demolire-16314026.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, politica, economia