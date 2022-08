https://it.sputniknews.com/20220812/stoltenberg-terra-incontri-separati-con-vucic-e-kurti-16312339.html

Stoltenberg terrà incontri separati con Vucic e Kurti

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg terrà incontri separati a Bruxelles, mercoledì 17 agosto, con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il... 12.08.2022, Sputnik Italia

serbia

nato

La NATO osserva in un comunicato che sono previste dichiarazioni per la stampa sugli esiti dei colloqui.La situazione intorno al Kosovo si è inasprita a causa dei piani di Pristina di vietare l'ingresso nella regione alle auto con targhe e documenti serbi a partire dal primo agosto. Nel nord del Kosovo, dov'è presente popolazione serba, sono scoppiate rivolte, in risposta le autorità dell'autoproclamata repubblica hanno schierato la polizia nella zona.Tuttavia, a seguito di una richiesta degli Stati Uniti, le autorità del Kosovo hanno ritardato di un mese l'entrata in vigore del divieto. Belgrado ha accolto questa misura con favore, affermando che la leadership della Serbia e le autorità di Pristina erano a un passo da un grave conflitto, ma Belgrado ufficiale è riuscita a mantenere la pace.

serbia

2022

