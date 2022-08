https://it.sputniknews.com/20220812/polonia-autorita-locali-esortato-a-dichiarare-la-calamita-naturale-causa-moria-di-pesci-nelloder-16313424.html

Polonia, autorità locali chiedono status di calamità naturale causa moria di pesci nell'Oder

Le autorità del voivodato polacco di Lubusz invitano a dichiarare calamità naturale a causa di una massiccia moria di pesci nel fiume Oder e del probabile... 12.08.2022, Sputnik Italia

"Stiamo presentando una richiesta per dichiarare lo stato di calamità naturale", ha informato.In precedenza, in Polonia era stata segnalata una massiccia moria di pesci nel fiume Oder e l'esercito polacco è stato impiegato nella pulizia del fiume.Successivamente, il capo del dipartimento ambientale del circondario tedesco del Märkisch-Oderland (lo stato federale del Brandeburgo), Gregor Beyer, ha affermato che la morte dei pesci potrebbe essere associata all'inquinamento da mercurio.Non è ancora noto se la contaminazione da mercurio possa essere stata l'unico fattore dietro la morte dei pesci, ha detto Beyer. Si osserva che la mancanza di ossigeno come causa di morte del pesce è stata inizialmente respinta.Allo stesso tempo, i servizi sanitari polacchi non hanno ancora confermato la presenza di mercurio nel fiume e continuano ad esaminare l'acqua, anche per il contenuto di piombo, cadmio e mesitilene.I residenti locali, a loro volta, installano autonomamente segnali di avvertimento sulla riva del fiume con il testo: "Non entrare in acqua", "Non lasciare entrare i cani nell'acqua".Nel frattempo, l'Associazione polacca dei pescatori ha smesso di pulire il fiume dai pesci morti, temendo per la salute dei suoi membri nel contesto di un possibile contenuto di mercurio nell'acqua.

