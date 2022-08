Lo status della Russia nelle organizzazioni internazionali, compreso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non cambierà a seguito dell'operazione... 12.08.2022, Sputnik Italia

Per Washington lo status della Russia nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu non può cambiare

Per Washington lo status della Russia nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu non può cambiare

Per Washington lo status della Russia nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu non può cambiare

© AP Photo / Bebeto Matthews Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU © AP Photo / Bebeto Matthews

Seguici su

Lo status della Russia nelle organizzazioni internazionali, compreso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non cambierà a seguito dell'operazione militare speciale in Ucraina, ha dichiarato un rappresentante del Dipartimento di Stato americano in una conferenza stampa.