ONU affronta una carenza record di fondi per gli aiuti umanitari

ONU affronta una carenza record di fondi per gli aiuti umanitari

L'ONU affronta la sua più grande carenza di risorse per gli aiuti umanitari in tutto il mondo, ha dichiarato ai giornalisti Jens Lerke, portavoce dell'Alto... 12.08.2022, Sputnik Italia

"Il deficit è di oltre 33 miliardi di dollari. È il divario più grande di sempre", ha detto.Lerke ha affermato che sono necessari 48,7 miliardi di dollari per fornire assistenza umanitaria in tutto il mondo, mentre finora sono stati raccolti solo 15 miliardi di dollari.Ha aggiunto che la quantità di fondi necessari sta aumentando molto più velocemente di quanto non arrivino i finanziamenti. Tuttavia, ha aggiunto che questi 15 miliardi sono stati l'importo più cospicuo mai raccolto.Il portavoce ha anche osservato che i problemi più gravi al mondo in questo momento sono i conflitti armati e i cambiamenti climatici, motivo per cui sempre più persone hanno bisogno di assistenza umanitaria.

