Aggredito Salman Rushdie a New York

Lo scrittore indiano naturalizzato britannico 75enne stava tenendo una conferenza quando all'improvviso un uomo è salito sul palco aggredendolo. 12.08.2022, Sputnik Italia

L'aggressore è stato fermato dalla polizia. La polizia dello Stato di New York ha annunciato che Rushdie è stato ferito al collo da un'arma da taglio ed è stato trasferito in ospedale a bordo di un elicottero. Salman Rushdie è l'autore dell'opera 'I versetti satanici', bandita in Iran nel 1988 perché considerata blasfema. L'ayatollah Khomeini ha emesso una fatwa contro lo scrittore indiano, promettendo una ricompensa da 3 milioni di dollari a chi lo avesse ucciso. Anche l'ayatollah Ali Khamenei ha rinnovato la fatwa nel 2017, e nel 2019.

