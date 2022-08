https://it.sputniknews.com/20220811/vietato-luso-delle-docce-in-costa-azzurra-16310348.html

Vietato l'uso delle docce in Costa Azzurra

Vietato l'uso delle docce in Costa Azzurra

La regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ha dichiarato di voler vietare l'uso delle docce sulle spiagge per risparmiare acqua, alla luce della... 11.08.2022, Sputnik Italia

La prefettura del dipartimento della regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ha dichiarato di voler vietare l'uso delle docce sulle spiagge per risparmiare acqua a causa della siccità, ha riferito BFMTV.Restrizioni ulteriori si applicheranno anche agli impianti di irrigazione, che saranno vietati dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera quialora l'acqua venga prelevata dal Canal de Provence.Il mancato rispetto delle restrizioni sull'uso dell'acqua potrà comportare una sanzione di 7.500 euro per le imprese e di 1.500 euro per i privati.A luglio sono state introdotte restrizioni sull'uso dell'acqua in tutta la Francia a causa della siccità.Quest'estate il Paese ha già sperimentato 3 ondate di caldo anomalo, quando la temperatura è salita oltre i 40 gradi. La Francia sta entrando nella sua quarta ondata di caldo questa settimana, con un picco previsto per venerdì.

