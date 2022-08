https://it.sputniknews.com/20220811/scholz-risponde-alle-domande-su-uneventuale-visita-di-putin-in-germania-16307870.html

Scholz risponde alle domande su un'eventuale visita di Putin in Germania

Scholz risponde alle domande su un'eventuale visita di Putin in Germania

Il cancelliere Olaf Scholz definisce la condizione per un'eventuale visita di Vladimir Putin in Germania: la fine dell'operazione speciale russa in Ucraina. 11.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-11T17:52+0200

2022-08-11T17:52+0200

2022-08-11T17:52+0200

olaf scholz

germania

vladimir putin

mondo

diplomazia

sicurezza

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/16066501_0:235:3019:1933_1920x0_80_0_0_771818ac18ca59e4f737c429fc4d834d.jpg

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato di non aver ancora pensato a quando potrebbe aver luogo una possibile visita del presidente russo Vladimir Putin in Germania, ma ha osservato che le condizioni per tale visita sono la fine dell'operazione militare speciale in Ucraina e un trattato di pace tra Mosca e Kiev, che non dovrà però avere il carattere di "pace forzata"."Per quanto riguarda la domanda su quando Putin tornerà (forse) in Germania, non ci ho ancora pensato", ha detto Scholz in occasione della tradizionale conferenza stampa estiva, rispondendo alla domanda di un giornalista.In risposta alla domanda successiva, a quali condizioni sarebbe possibile una tale visita, Scholz ha affermato che, prima di tutto, è necessario porre fine alle ostilità e sottoscrivere un trattato di pace.Secondo lui, l'operazione speciale è stata la ragione per cui sono state adottate molte sanzioni in tutto il mondo, e "perché spendiamo molti più soldi (ora) per la Bundeswehr in modo da poter essere armati contro qualsiasi attacco"."Questo è il motivo per cui sosteniamo l'Ucraina con le armi. Ciò che dovrebbe accadere ora - e questo è il compito di cui si discute ora - è che la Russia dovrebbe riconoscere che deve raggiungere un accordo con l'Ucraina, e questo non dovrebbe portare a una pace forzata (...) Questo non dovrebbe accadere e non accadrà, ne sono sicuro. Questi sono i compiti di cui stiamo parlando ora", ha aggiunto Scholz.

https://it.sputniknews.com/20220810/putin-ha-parlato-al-telefono-con-il-presidente-ad-interim-del-mali-16299995.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olaf scholz, germania, vladimir putin, mondo, diplomazia, sicurezza, sicurezza