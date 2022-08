https://it.sputniknews.com/20220811/mosca-respinge-lofferta-svizzera-di-rappresentare-gli-interessi-diplomatici-dellucraina-in-russia-16308185.html

Mosca respinge l'offerta svizzera di rappresentare gli interessi diplomatici dell'Ucraina in Russia

Mosca respinge l'offerta svizzera di rappresentare gli interessi diplomatici dell'Ucraina in Russia

Ministero degli Affari Esteri russo: la Svizzera ha perso la sua neutralità e non può rappresentare gli interessi di Kiev in Russia. 11.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-11T19:16+0200

2022-08-11T19:16+0200

2022-08-11T19:16+0200

svizzera

ministero degli esteri

mondo

diplomazia

ucraina

economia

politica

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/15404335_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_437830725169fba6e536fb584b8e8e57.jpg

"La Svizzera ha perso il suo status neutrale e non può rappresentare gli interessi di Kiev in Russia", ha affermato Ivan Nechaev, Vice-direttore del dipartimento di informazione e stampa del ministero degli Esteri russo, in un briefing a Mosca.In precedenza, la Svizzera e l'Ucraina hanno concordato che la Svizzera rappresenterà gli interessi dell'Ucraina in Russia. Come ha osservato precedentemente il ministero degli Esteri svizzero, i due Paesi stanno aspettando il consenso di Mosca.La parte svizzera ha fatto osservare che fin dall'inizio del conflitto in Ucraina, il Paese elvetico è stato pronto a fornire alle parti i suoi servizi, in particolare una piattaforma negoziale, nonché un supporto sostanziale ed esperto durante eventuali negoziati."Gli svizzeri erano davvero interessati alla nostra opinione sulla possibile rappresentanza degli interessi dell'Ucraina in Russia e della Russia in Ucraina, già molto tempo fa", ha detto Nechaev.Secondo lui, "il fatto che Berna, conoscendo il parere, abbia proseguito i negoziati con Kiev sulla questione della rappresentanza reciproca, conferma che gli interessi della Russia non lo riguardano davvero"."Questo conferma solo la nostra posizione secondo cui non si può parlare di alcuna rappresentanza, mediazione della Svizzera", ha concluso.

https://it.sputniknews.com/20220811/lambasciata-russa-in-australia-segnala-un-canguro-ha-provato-ad-introdursi-illegalmente-16307416.html

svizzera

ucraina

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

svizzera, ministero degli esteri, mondo, diplomazia, ucraina, economia, politica, kiev