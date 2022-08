https://it.sputniknews.com/20220811/ministero-esteri-ceco-unefficace-sanzione-il-blocco-ai-visti-ue-per-i-russi-16301944.html

Ministero esteri ceco: un'efficace sanzione il blocco ai visti UE per i russi

Ministero esteri ceco: un'efficace sanzione il blocco ai visti UE per i russi

La sospensione totale del rilascio dei visti ai cittadini della Federazione Russa da parte dei paesi dell'UE potrebbe diventare un'altra sanzione efficace, la... 11.08.2022, Sputnik Italia

Martedì, i capi di governo di Estonia e Finlandia hanno chiesto all'Europa di interrompere il rilascio di visti turistici ai cittadini russi. Ora i russi possono visitare liberamente la maggior parte dei paesi Schengen con visti rilasciati, ad esempio, dalla Finlandia.A causa delle sanzioni dell'UE imposte in relazione alle ostilità in Ucraina, i cittadini russi non possono volare direttamente in molti paesi dell'UE, ma alcuni di loro spesso viaggiano in treno o in autobus verso la Finlandia o l'Estonia, da dove poi volano in tutte le parti d'Europa.Secondo il ministro, la Repubblica ceca ha più volte sollevato la questione dell'estensione del divieto a tutti i paesi dell'UE e sta cercando un'azione coordinata dell'UE su questo tema. Ora intende continuare questa attività come Presidenza dell'UE (dal 1 luglio al 31 dicembre 2022).I politici cechi, secondo Lipavsky, sono convinti che la sospensione dei visti per i cittadini comuni della Federazione Russa darà un segnale chiaro e diretto alla società russa che l'Occidente non intende sopportare le azioni della leadership russa in Ucraina.

