L'Opec aumenta la produzione a luglio, ancora una volta al di sotto del volume consentito da Opec+

La produzione di petrolio dell'OPEC a luglio è aumentata di 162 mila barili al giorno rispetto ai livelli di giugno, pari a 28,84 milioni di barili al giorno, tuttavia, i Paesi dell'organizzazione hanno prodotto ancora una volta al di sotto dei livelli consentiti dall'accordo OPEC +, rispettando l'accordo del 412%, come risulta dai dati del rapporto di organizzazione di agosto.Come emerge dai dati dell'OPEC, in relazione all'ottobre 2018, punto di riferimento per l'accordo sul taglio della produzione di petrolio dell'OPEC+, l'organizzazione ha ridotto la produzione di 1.678 milioni di barili al giorno.Ciò supera gli obblighi di dieci dei suoi Paesi che partecipano all'accordo di 1.271 milioni di barili al giorno. Di conseguenza, l'OPEC ha completato l'accordo del 412% a luglio. A giugno l'accordo è stato rispettato al 229%.L'OPEC+ ha ridotto la produzione di petrolio di 9,7 milioni di barili al giorno a maggio 2020 a causa del calo della domanda per la pandemia di COVID-19. I termini dell'accordo sono stati poi ripetutamente modificati. Da agosto 2021, l'alleanza ha aumentato la produzione di 400mila barili al giorno ogni mese, e, a maggio-giugno di quest'anno -di 432mila barili, a luglio - di 648mila.Allo stesso tempo, un certo numero di Paesi OPEC+, a causa di un calo naturale della produzione, o per problemi tecnici e restrizioni esterne, non possono aumentare la produzione al livello loro consentito.Difficoltà, in particolare, sono emerse in Nigeria, Guinea Equatoriale, Congo, Angola.

