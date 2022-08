https://it.sputniknews.com/20220811/dieci-casi-di-legionellosi-confermati-a-cceres-in-spagna-16309775.html

Dieci casi di legionellosi confermati a Cáceres, in Spagna

Dieci casi di legionellosi confermati a Cáceres, in Spagna

Mundo: confermati 10 casi di legionellosi a Cáceres, in Spagna. 11.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-11T22:33+0200

2022-08-11T22:33+0200

2022-08-11T22:33+0200

spagna

mondo

malattie

sicurezza

ue

sanità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/9659601_0:58:1023:633_1920x0_80_0_0_e43536b46e1a888003c4ef2536ec2738.jpg

Dieci casi di infezione da legionellosi, o "malattia dei legionari", sono stati registrati nella città spagnola di Cáceres nella comunità autonoma dell'Estremadura. 2 pazienti sono morti, secondo quanto riporta il quotidiano Mundo, citando il servizio sanitario locale.Si aggiunge che dei 10 contagiati da legionellosi, 6 restano in ospedale, 2 sono stati dimessi, altri 2 sono morti - una donna di 54 anni e un uomo di 70 anni, entrambi con malattie oncologiche avanzate.Si noti che la maggior parte dei casi si verifica nell'area di San Jorge: i malati vivevano o lavoravano lì. Tuttavia, secondo le autorità locali, non si tratta di un focolaio di legionellosi, poiché non vi è alcun legame epidemiologico tra questi casi e non vi è alcuna minaccia per la salute pubblica.Dal 4 al 9 agosto, il servizio sanitario pubblico ha prelevato 30 campioni da diverse aree di Cáceres, di cui più di 15 punti nell'area di São Jorge. L'infezione non è stata rilevata, tuttavia, per ottenere il risultato finale delle analisi sarà necessario attendere 20 giorni.La legionellosi è stata identificata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1976, a Filadelfia, tra i partecipanti al convegno dell'American Legion, un'organizzazione di veterani di combattimento creata dopo la fine della prima guerra mondiale.Una volta nelle vie respiratorie, il batterio provoca una malattia con sintomi simil-influenzali e porta all'infiammazione dei polmoni.Non esiste un vaccino per prevenire la legionellosi, ma la diagnosi precoce e il trattamento con alcuni antibiotici possono ridurre la gravità della malattia e le complicanze.

https://it.sputniknews.com/20220810/ungheria-e-slovacchia-concordano-con-ucraina-transito-petrolio-attraverso-oleodotto-druzhba-16301515.html

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spagna, mondo, malattie, sicurezza, ue, sanità