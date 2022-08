https://it.sputniknews.com/20220810/ungheria-e-slovacchia-concordano-con-ucraina-transito-petrolio-attraverso-oleodotto-druzhba-16301515.html

Ungheria e Slovacchia concordano con Ucraina transito petrolio attraverso oleodotto Druzhba

La società ungherese MOL e la raffineria slovacca Slovnaft, hanno concordato con la parte ucraina di riprendere le forniture attraverso l'oleodotto Druzhba, ha... 10.08.2022, Sputnik Italia

"La parte ucraina ha reagito positivamente alla proposta della Slovnaft e della MOL di pagare i costi di transito per le forniture di petrolio che arrivano attraverso il ramo meridionale dell'oleodotto Druzhba. La raffineria di Slovnaft ha già trasferito fondi alla parte ucraina e si aspetta che, sulla base di ciò, le forniture di petrolio riprenderanno nei prossimi giorni", ha detto Molner.Il 4 agosto la Ukrtransnafta aveva smesso di pompare petrolio dalla Russia attraverso il ramo meridionale dell'oleodotto Druzhba verso Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, poiché la parte russa non avrebbe potuto effettuare un pagamento di transito in base alle sanzioni dell'UE.L'oleodotto Druzhba parte dalla regione di Samara, passa per Bryansk e poi si dirama in due sezioni: quella settentrionale, che attraversa il territorio della Bielorussia, Polonia e Germania, e quella meridionale, attraverso l'Ucraina, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l’Ungheria.

