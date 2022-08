https://it.sputniknews.com/20220810/lunione-europea-studia-il-7-pacchetto-di-sanzioni-antirusse-al-vaglio-il-blocco-dei-visti-shengen-16299658.html

L'Unione Europea studia il 7° pacchetto di sanzioni antirusse: al vaglio il blocco dei visti Shengen

L'Unione Europea studia il 7° pacchetto di sanzioni antirusse: al vaglio il blocco dei visti Shengen

Nell'Unione Europea sono in corso le consultazioni riguardo ad ulteriori misure sanzionatorie contro la Russia. 10.08.2022

L'UE sta discutendo il contenuto del settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, compresa la questione dell'interruzione del rilascio dei visti Schengen, ha affermato il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit in un briefing a Berlino. "Fondamentalmente, nell'UE, stiamo discutendo di come ... dovrebbe essere il settimo pacchetto di sanzioni, quali componenti potrebbe contenere. E le domande che avete sollevato giocano un ruolo in questo. Non esiste un'unica posizione su questo problema ancora, anche da parte del governo federale", ha affermato Hebestreit, rispondendo a una domanda della stampa se il cancelliere tedesco Olaf Scholz sostienesse personalmente le proposte di alcuni paesi dell'UE di interrompere il rilascio di visti Schengen ai russi come parte della politica delle sanzioni dell'UE.Ieri l'ipotesi di bloccare il rilascio di visti Shengen ai cittadini russi era stata lanciata da Finlandia ed Estonia:“Basta con il rilascio di visti turistici ai russi. Visitare l’Europa è un privilegio, non un diritto umano. I viaggi aerei dalla Russia sono chiusi. Significa che mentre i Paesi Schengen rilasciano i visti, i Paesi vicini alla Russia ne portano il peso (Finlandia, Estonia, Lettonia – unici punti di accesso). È ora di porre fine al turismo dalla Russia” aveva scritto su Twitter la premier estone Kaja Kallas.

