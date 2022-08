https://it.sputniknews.com/20220810/la-nato-non-cerca-il-confronto-con-la-russia-afferma-il-pentagono-16301702.html

La NATO non cerca il confronto con la Russia, afferma il Pentagono

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha dichiarato durante una visita in Lettonia che la NATO non sta cercando un confronto con la Russia e non... 10.08.2022, Sputnik Italia

nato

russia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/16096383_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_520fc39e76f46014bb1e5af251f7739b.jpg

"Intendiamoci. Non cerchiamo il confronto né rappresentiamo una minaccia per la Russia. La nostra presenza riflette solo il nostro costante e fermo impegno nei confronti dell'articolo 5 [della Carta della NATO], che afferma che un attacco a un alleato della NATO è un attacco a ogni Alleato della NATO", ha detto Austin.Allo stesso tempo, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha notato che l’Alleanza sta aumentando i gruppi di combattimento sul fianco orientale del suo schieramento, e che gli Stati Uniti stanno anche rafforzando la loro presenza nel Baltico, inclusa la Lettonia.Il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov aveva in precedenza affermato che un'ulteriore espansione dell'Alleanza non sarebbe servita a portare maggiore sicurezza in Europa, anzi, visto il carattere aggressivo della stessa, avrebbe solo contribuito ad aumentare i rischi di un confronto diretto.Allo stesso tempo, aveva osservato di non considerare il possibile ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO una minaccia esistenziale per la Russia.Il ministero degli Esteri russo aveva per altro affermato che Mosca resta aperta al dialogo con la NATO, purché avvenga su un piano di parità, mentre l'Occidente dovrebbe abbandonare la sua politica di militarizzazione del continente.La Federazione Russa ha ripetutamente affermato che Mosca non rappresenta una minaccia per nessuno dei paesi della NATO, tuttavia non ignorerà le azioni potenzialmente pericolose per i suoi interessi.

russia

