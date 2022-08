https://it.sputniknews.com/20220810/conseguenze-della-guerra-chimica-in-vietnam-parla-il-direttore-del-centro-russo-vietnamita-16297597.html

Guerra del Vietnam, 60 anni dopo la diossina è ancora qui e fa danni come l'HIV

Guerra del Vietnam, 60 anni dopo la diossina è ancora qui e fa danni come l'HIV

In questo giorno, il 10 agosto 1961, gli Stati Uniti iniziarono la guerra chimica in Vietnam, sparando 77 milioni di litri di defolianti sul Vietnam del Sud... 10.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-10T16:55+0200

2022-08-10T16:55+0200

2022-08-10T22:00+0200

vietnam

diossina

contaminazione

usa

bombardamenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/880/75/8807572_0:225:2843:1824_1920x0_80_0_0_b66b5d49126372acb1ab16894cb25ac0.jpg

Di questi, 44 milioni di litri contenenti diossina, sostanza che provoca diverse malattie e mutazioni genetiche nell'uomo e negli altri esseri viventi che vengono a contatto con essa. A causa del contatto diretto con la diossina, in quel decennio soffrirono circa tre milioni di vietnamiti.Il 14% del territorio del Vietnam del Sud è stato esposto a questo veleno, che ha portato a gravi conseguenze per la terra e la natura. Su una superficie di 500mila ettari, le foreste di mangrovie sono state quasi completamente distrutte. Sono stati colpiti circa 1 milione di ettari di giungla e più di 100mila ettari di foreste in pianura. Le truppe americane hanno distrutto il 70% delle piantagioni di cocco, il 60% delle piantagioni di hevea, cambiando inoltre l'equilibrio ecologico del Paese. Nelle aree colpite, su 150 specie di uccelli, ne sono rimaste 18, si è verificata la quasi totale scomparsa di anfibi e insetti, il numero dei pesci nei fiumi è diminuito e il loro rapporto è cambiato. La composizione microbiologica dei suoli è stata alterata. I cambiamenti nella fauna hanno portato allo sostituzione delle specie di ratto sicuro per l'uomo da parte di altre specie portatrici della peste. Zanzare portatrici della malaria hanno fatto la loro comparsa tra le specie presenti nel Paese.La diossina è una bomba che esplode costantementeLa massiccia guerra chimica statunitense in Vietnam continuò fino alla fine del 1971. Ma per il Vietnam stesso, questa guerra non è finita, afferma il professor Andrey Kuznetsov, direttore generale della parte russa del Centro tropicale russo-vietnamita, in un'intervista a Sputnik.In Vietnam, esiste un rischio potenziale costante di nascite di bambini con una varietà di difetti genetici. Ad oggi, diversi villaggi sono chiusi al pubblico nella repubblica, dove nelle famiglie nascono bambini con varie deformità. Ci sono diversi collegi specializzati dove vivono bambini con malattie genetiche."Scienziati di diversi Paesi studiano da molto tempo l'effetto della diossina sul suolo, ma solo in un clima temperato e settentrionale. Nessuno ha studiato il suo comportamento ai tropici. Non ci sono studi su cosa succede quando le molecole di diossina entrano nel suolo ai tropici", continua il professor Kuznetsov.L'esperto osserva anche che gli americani hanno recentemente tenuto un'azione dimostrativa a Da Nang, e ora stanno iniziando a conducerla a Bien Hoa per decontaminare il suolo a una profondità di due metri nei luoghi in cui venivano immagazzinati barili di agenti chimici. Tuttavia, non controllano il livello di contaminazione da diossina per trasferimento di acqua entro un raggio di 200-300 metri dai siti di stoccaggio. Ma le acque del sottosuolo trasportano pesticidi ben oltre questi limiti.La nobile missione del Centro Tropicale congiuntoIl lavoro sullo studio delle conseguenze della guerra chimica americana in Vietnam è stato svolto dal Centro tropicale russo-vietnamita sin dal suo inizio. In effetti, è stato per questo lavoro che è stato fondato, - osserva il professor Kuznetsov.Non è ancora possibile dire quando le conseguenze della guerra chimica americana si fermeranno in Vietnam. Dopotutto, il Vietnam è il primo e unico Paese che ha subito un impatto così massiccio di sostanze tossiche", conclude Kuznetsov.

https://it.sputniknews.com/20220809/vaticano-le-parti-non-sono-ancora-pronti-alle-trattative-sulla-crisi-ucraina-16295169.html

vietnam

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vietnam, diossina, contaminazione, usa, bombardamenti