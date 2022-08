https://it.sputniknews.com/20220810/cieli-agitati-in-alaska-gli-usa-denunciano-di-aver-identificato-velivoli-di-sorveglianza-russi-16302187.html

Cieli agitati in Alaska: gli USA denunciano di aver identificato velivoli di sorveglianza russi

Cieli agitati in Alaska: gli USA denunciano di aver identificato velivoli di sorveglianza russi

L'esercito americano ha dichiarato di aver identificato due velivoli d'osservazione della Federazione Russa vicino all'Alaska. 10.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-10T21:57+0200

2022-08-10T21:57+0200

2022-08-10T21:57+0200

russia

usa

alaska

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/921/63/9216374_0:4:2991:1686_1920x0_80_0_0_d5d10d46fd157d67f5f61dcadcfd2cb4.jpg

Il North American Aerospace Defense Command (NORAD) ha affermato che il sistema di difesa aerea congiunto di Stati Uniti e Canada ha individuato due aerei di sorveglianza russi vicino all'Alaska negli ultimi due giorni. "In due diverse occasioni negli ultimi due giorni, velivoli di sorveglianza russi sono stati individuati, tracciati e identificati nella regione del NORAD vicino all'Alaska. Essi sono entrati e hanno operato all'interno della zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska", si legge nella nota. Il NORAD ha osservato che i velivoli russi non hanno attraversato i confini aerei degli Stati Uniti e del Canada. Il NORAD combina i sistemi di difesa aerea del Canada e degli Stati Uniti. A giugno, le autorità canadesi hanno annunciato che avrebbero stanziato 4,9 miliardi di dollari canadesi (3,77 miliardi di dollari USA) per il suo sviluppo nei prossimi sei anni e 40 miliardi nei prossimi due decenni per dispiegare radar oltre l'orizzonte che coprano sia l'area dal confine con gli Stati Uniti al Circolo Polare Artico e ai territori artici.

russia

usa

alaska

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, alaska