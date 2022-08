Al forum ‘Army-2022’ verrà presentato il sistema di comunicazione del caccia russo

https://it.sputniknews.com/20220810/al-forum-army-2022-verra-presentato-il-sistema-di-comunicazione-del-caccia-russo-16301604.html

"La ‘Polet’ di Nizhny Novgorod dimostrerà le più recenti apparecchiature di comunicazione per l'aviazione, comprese quelle per il caccia tattico leggero di quinta generazione Checkmate e il complesso di comunicazione aerea a terra NKVS-27", afferma il comunicato.La ‘Radiozavod’ di Penza presenterà a sua volta il veicolo di comando e controllo unificato MP32M1 per il controllo automatizzato di batterie e divisioni di sistemi a reazione e missilistici.Allo stand Roseelectronics sarà invece esposta un'ampia gamma di apparecchiature per telecomunicazioni - router con protezione contro gli attacchi degli hacker, stazioni radio DMR per l'organizzazione di comunicazioni radio professionali, la stazione troposferica digitale Groza e molto altro.Checkmate è il primo velivolo monomotore di quinta generazione in Russia. Il prototipo dell'aereo è stato presentato per la prima volta nel luglio 2021 al MAKS air show. Le caratteristiche chiave del velivolo sono la furtività, il basso costo per ora di volo, e l'architettura aperta. Il forum tecnico-militare internazionale "Army-2022" si terrà dal 15 al 21 agosto presso il Patriot Congress and Exhibition Center.

